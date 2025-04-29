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Слепые люди могут «видеть» цвета через язык, выяснили ученые

CommsPsy: в структуре языков заложены ассоциации между цветами и понятиями
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Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Висконсин-Мэдисон раскрыли необычный факт: ассоциации между цветами и понятиями (например, красный — «горячий», синий — «холодный») заложены в самой структуре языка, а не только в визуальном опыте. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

Команда проанализировала языковые модели и обнаружили, что статистические закономерности в текстах точно предсказывают цветовые ассоциации, которые делают и зрячие, и слепые от рождения люди.

Ученые использовали математические представления языковых закономерностей и поиск ключевых предложений, формирующих цветовые связи.

Оказалось, что художественная литература оказалась лучшим «учителем» таких ассоциаций, превзойдя крупные языковые модели. Такие связи формируются через опосредованные совпадения.

«Удивительно, но слепые люди демонстрируют те же цветовые ассоциации, что и зрячие. Это доказывает, что язык сам по себе может передавать сложные сенсорные связи», — отметил соавтор исследования Гэри Лупян.

Открытие меняет понимание того, как люди учатся абстрактным концепциям. Оно также объясняет, почему культурные цветовые ассоциации часто совпадают у людей с совершенно разным жизненным опытом.

Ранее ученые расшифровали структуру белка, отвечающего за зрение у людей.

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