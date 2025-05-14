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Раскрыт механизм, помогающий вирусам заражать клетки дыхательных путей

NatCom: белок TMPRSS11D помогает вирусам заражать клетки дыхательных путей
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Shutterstock

Ученые из Университета Торонто установили, что белок TMPRSS11D служит «дверью» помогающей вирусам гриппа, простуды и COVID-19 эффективно проникать в клетки дыхательных путей человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

С помощью методов оптической микроскопии исследователи впервые идентифицировали кристаллические структуры человеческого белка TMPRSS11D, которые вирусы используют в качестве «входа» в организм.

По словам ведущего автора исследования Брайана Фрейзера, знание молекулярной структуры этого «дверного» белка имеет ключевое значение для поиска эффективных препаратов для остановки коронавируса и вирусов гриппа, поскольку он очень похож на другие важные белки в организме человека.

«Многие важные белки, участвующие в процессе свертывания крови, очень похожи на TMPRSS», — объясняет Фрейзер.

Ученые отметили, что воздействие на особенности белков TMPRSS также может стать решающим фактором между остановкой инфекций и нарушением процесса заживления ран.

«Главная проблема в нашей области — поиск действительно эффективных соединений или кандидатов на лекарственные препараты, которые демонстрируют свою избирательность в отношении интересующей вас цели и не блокируют другие важные функции», — говорит Фрейзер.

Ученые добавили, что новые данные также помогут найти эффективные способы воздействия на коронавирусы, представляющие угрозу пандемии.

Ранее ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций.

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