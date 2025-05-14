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Ученые назвали сроки исчезновения жизни на Земле

NASA и Университет Тохо: жизнь на Земле исчезнет в 1000002021 году
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Roscosmos/via Globallookpress.com

Ученые из NASA совместно со специалистами из японского университета Тохо рассчитали, когда может исчезнуть жизнь на Земле. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, для своих расчетов они использовали суперкомпьютер и интегрированную биогеохимическую и климатическую модель. Так они смогли спрогнозировать дальнейшие изменения в атмосфере Земли.

Ученые установили, что в будущем температура на Земле будет расти, а активность Солнца увеличится. В перспективе уровень кислорода на Земле может снизиться, и тогда известные ныне формы жизни станут нежизнеспособными. Такой сценарий возможен к 1000002021 году.

Исследователи подчеркнули важность поиска обитаемых планет за пределами Солнечной системы.

До этого ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили новый минерал — ольгафранкит, который может содержать германий в бескислородных условиях.

Ранее ученые опровергли одну из ведущих теорий появления воды на Земле.

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