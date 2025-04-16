Российские ученые открыли новый минерал и разгадали тайну метеоритов Румурути

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили новый минерал — ольгафранкит, который может содержать германий в бескислородных условиях. Об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Загадочное вещество было найдено в породах Норильского рудного района в Красноярском крае, а также в метеоритах Румурути — редком типе каменных метеоритов класса хондритов, первый из которых обнаружили в 1934 году в Кении.

Образы из Норильска около 40 лет хранились в музее, прежде чем их детально изучили с помощью электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа.

Ольгафранкит представляет собой германид никеля. Его назвали в честь российского геолога Ольги Франк-Каменецкой.

Железные метеориты считаются фрагментами ядер астероидов или протопланет. Их состав помогает понять, как формировались планеты. Однако ольгафранкит был обнаружен не только в метеоритах, но и в земной коре, где давление значительно ниже. Это означает, что подобные минералы могут образовываться без экстремальных давлений, что ставит под сомнение некоторые теории о происхождении космических тел.

«Раньше считалось, что германиды формируются только при высоком давлении, но наше открытие показывает, что они могут возникать и ближе к поверхности», — пояснил руководитель исследования, доцент СПбГУ Олег Верещагин.

Ученые уже создали искусственный аналог ольгафранкита, что позволило изучить его свойства: твердость, устойчивость к кислотам и оптические характеристики. Однако точный возраст оригинального минерала пока неизвестен — эту загадку планируют решить с помощью изотопного анализа.

Ранее российские ученые зафиксировали мощные выбросы вещества на комете 12P/Pons–Brooks.