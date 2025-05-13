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Разработана универсальная вакцина от всех форм гриппа на 10 лет

NatComms: новая прививка защищает от свиного, птичьего и человеческого гриппа
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Американские ученые из Университета Небраски-Линкольна разработали инновационную вакцину под названием «Эпиграф», способную защищать от множества штаммов гриппа А, включая опасные варианты вируса, циркулирующие среди людей, свиней и птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Результаты шестимесячного испытания продемонстрировали длительный иммунный ответ, который, по прогнозам, может сохраняться до десяти лет.

Новая стратегия вакцинации основана на компьютерном анализе более 6000 штаммов вируса гриппа, появившихся за последнее столетие.

Специально разработанное программное обеспечение Epigraph идентифицировало наиболее устойчивые эпитопы — участки вируса, вызывающие иммунный ответ. Это позволило создать «универсальный» препарат, эффективный против постоянно мутирующих штаммов.

Тесты на свиньях показали, что «Эпиграф» обеспечивает защиту от 12 различных штаммов, включая пандемичный H1N1 2009 года.

Особую ценность разработке придает способность предотвращать зоонозную (между животными и людьми) передачу вируса.

Исследователи планируют расширить тестирование вакцины против штаммов H1 и H3, наиболее распространенных среди людей. Успешные результаты могут положить конец необходимости ежегодной вакцинации и значительно снизить глобальную заболеваемость гриппом.

Ранее ученые выяснили, что птичий грипп начал заражать кошек и может перейти на людей.

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