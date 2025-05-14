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Раскрыта тайна древнего воинского захоронения на Кавказе

ЕУСПб: в могиле VIII века до н.э. в Адыгее вместе с воином захоронили загадочную лошадь
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Ученый из Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) выяснил, что вместе со всадником в могиле VIII века до нашей эры в Адыгее захоронили загадочную лошадь. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЕУСПб.

Во время раскопок кургана «Азишский-98» в Адыгее обнаружили скелет пожилого воина: его возраст однозначно превышал 55 лет. Судя по травмам, в том числе на теменной кости, он регулярно участвовал в военных столкновениях. Найденные при нем вещи указывают, что он был участником киммерийских походов
с территории Северо-Западного Кавказа.

Но внимание ученых привлекли загадочные останки животного, которое захоронили вместе с воином. Некоторые участники экспедиции предполагают, что оно могло быть разрублено пополам.

Чтобы выяснить, что это за животное, ученые провели полногеномное секвенирование ДНК, извлеченной из образца животного. В общей сложности для трех ДНК-библиотек было сгенерировано 36,106,060 парных считываний. Анализ полногеномных данных указывает на то, что в кургане «Азишский-98» оказался представитель рода лошадей.

Однако до конца так и не удалось выяснить, к какой породе принадлежала эта загадочная особь и где она жила. Из-за особенностей скелета ученые предполагают, что это может быть особая локальная порода лошадей из раннего железного века.

Ранее было названо количество шашлыка, которое можно есть в день.

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