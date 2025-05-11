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Названо количество шашлыка, которое можно есть в день

Врач Неронов: в день можно есть примерно 200-250 грамм шашлыка

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Belkin Alexey/Global Look Press

Для среднестатистического взрослого человека рекомендованная порция жареного мяса составляет около 200-250 граммов. Это позволит избежать переедания и снизить нагрузку на систему пищеварения, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Владимир Неронов.

«Лучше всего использовать умеренно жирные куски мяса, такие как телятина, нежирная баранина и индейка. Они содержат необходимые аминокислоты и являются хорошим источником белка. Постарайтесь жарить мясо на раскаленных углях, а не на открытом огне. Это минимизирует риск появления канцерогенов, которые возникают при сгорании жира», – отметил врач.

Также врач советует избегать пива и газированных напитков, так как они могут вызвать дискомфорт в желудке. Лучше всего выбрать красное вино, коньяк или минеральную воду.

«Если у вас есть заболевания пищеварительной системы, лучше избегать жареного мяса в больших количествах. Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным, людям с проблемами с зубами (неполный зубной ряд) идеальной является порция не более 100 граммов. Если вы все же оказались на грани переедания, полезно иметь при себе ферменты (такие как панкреатин или мезим), которые помогут облегчить пищеварение. При этом стоит помнить, что здоровая еда — это сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов, и важна мера во всем», – заключил доктор.

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