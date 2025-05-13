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Названа группа людей, для которой опасно голодание на воде

MolMet: голодание на воде опасно при болезнях сердца и сосудов
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Shutterstock

Ученые из Сиднейского университета установили, что водное голодание может усиливать воспалительные реакции в организме. Такой эффект особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Metabolism (MolMet).

В исследовании приняли участие 20 добровольцев — 11 женщин и девять мужчин. В течение 10 дней испытуемые придерживались водного голодания, после чего следовал пятидневный период восстановления (низкокалорийная диета). Состояние здоровья участников отслеживалось до начала, во время и после завершения эксперимента.

«Мы ожидали, что голодание снизит уровень воспаления, однако произошло обратное: мы зафиксировали рост провоспалительных белков в крови», — рассказал руководитель исследования профессор Луиджи Фонтана из Центра Чарльза Перкинса.

По его словам, такой стресс может навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Усиление воспаления способствует повреждению внутренних стенок сосудов, стимулирует образование атеросклеротических бляшек и увеличивает системную нагрузку на сердце.

Отмечается, что в среднем участники потеряли 7,7% веса, а объем их талий сократился на 6%. Однако на протяжении исследования добровольцы жаловались на головные боли, бессонницу и снижение кровяного давления.

Также у испытуемых в мозге был зафиксирован более низкий уровень бета-амилоидных белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Это может указывать на потенциальное нейропротекторное действие голодания, однако исследователи подчеркивают, что для подтверждения этих данных необходимы дополнительные долгосрочные исследования.

Ранее врач рассказала, кому нельзя худеть на интервальном голодании.

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