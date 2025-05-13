Названа группа людей, для которой опасно голодание на воде

MolMet: голодание на воде опасно при болезнях сердца и сосудов

Ученые из Сиднейского университета установили, что водное голодание может усиливать воспалительные реакции в организме. Такой эффект особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Metabolism (MolMet).

В исследовании приняли участие 20 добровольцев — 11 женщин и девять мужчин. В течение 10 дней испытуемые придерживались водного голодания, после чего следовал пятидневный период восстановления (низкокалорийная диета). Состояние здоровья участников отслеживалось до начала, во время и после завершения эксперимента.

«Мы ожидали, что голодание снизит уровень воспаления, однако произошло обратное: мы зафиксировали рост провоспалительных белков в крови», — рассказал руководитель исследования профессор Луиджи Фонтана из Центра Чарльза Перкинса.

По его словам, такой стресс может навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Усиление воспаления способствует повреждению внутренних стенок сосудов, стимулирует образование атеросклеротических бляшек и увеличивает системную нагрузку на сердце.

Отмечается, что в среднем участники потеряли 7,7% веса, а объем их талий сократился на 6%. Однако на протяжении исследования добровольцы жаловались на головные боли, бессонницу и снижение кровяного давления.

Также у испытуемых в мозге был зафиксирован более низкий уровень бета-амилоидных белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Это может указывать на потенциальное нейропротекторное действие голодания, однако исследователи подчеркивают, что для подтверждения этих данных необходимы дополнительные долгосрочные исследования.

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