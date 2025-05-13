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Названы продукты, повышающие риск воспаления десен

EuroPerio11: сладкая газировка и фастфуд повышают риск воспаления десен
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Depositphotos

Ученые из Университета Турку (Финляндия) обнаружили, что регулярное потребление сладких напитков, фастфуда и рафинированных углеводов повышает уровень воспалительных белков в организме, что увеличивает риск развития пародонтита. Результаты исследования опубликованы в виде препринта на портале EuroPerio11.

В исследовании приняли участие более 3300 человек, состояние здоровья которых отслеживалось на протяжении 11 лет. Участников разделили на группы в зависимости от состояния их десен и типа питания — воспалительного (богатого обработанными продуктами, сахарами и вредными жирами) или противовоспалительного (с преобладанием цельных, необработанных продуктов).

Анализ показал, что у людей с прогрессирующим пародонтитом, злоупотребляющих фастфудом, сладкой газировкой и кондитерскими изделиями, был повышен уровень С-реактивного белка (СРБ). Он служит основным маркером хронического воспаления в организме. Негативный эффект такой диеты сохранялся длительное время. Исследователи также отметили, что ожирение частично усиливало воспаление.

Пародонтит — это воспалительное заболевание, которое поражает ткани, удерживающие зуб. Оно способно привести к расшатыванию и потере зубов, однако на начальных стадиях может протекать практически бессимптомно, разрушая костную ткань без выраженного дискомфорта.

Ранее были названы причины, из-за которых на зубах постоянно появляется кариес.

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