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Ученые разгадали загадку древней окаменелости, переписав всю эволюцию моллюсков

Science: кембрийское существо возрастом 500 млн лет оказалось предком губок
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Zhang Xiguang

Международная группа ученых из Даремского (Великобритания) и Юньнаньского (Китай) университетов совершила сенсационное открытие, пересмотрев природу загадочной окаменелости Shishania aculeata возрастом 500 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Обнаруженная в кембрийских отложениях провинции Юньнань, Shishania долгое время интерпретировалась как ранний моллюск из-за предполагаемых признаков: мускулистой «ноги» и минерализованных шипов. Однако новые технологии визуализации и лучше сохранившиеся образцы раскрыли иной сценарий.

Как выяснилось, ключевые черты, связывавшие окаменелость с моллюсками, оказались артефактами окаменения. Например, «нога» возникла из-за деформации породы, а «кистеобразные» шипы — результат случайного расположения, а не биологической структуры.

Теперь Shishania признана представителем канцелориид — мешкообразных существ, покрытых шипами, которые вымерли 490 млн лет назад. Их звездчатые спикулы, как показало исследование, развились независимо, что меняет представления о темпах эволюции в кембрийский период.

Открытие не только перечеркнуло прежние теории о происхождении моллюсков, но и стало предостережением: интерпретация древних окаменелостей требует особой осторожности. Оно также подчеркивает ценность китайских месторождений, где сохранность ископаемых позволяет «перечитывать» историю жизни.

Ранее ученые выяснили, что предки знаменитого тираннозавра рекса мигрировали из Азии в Северную Америку.

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