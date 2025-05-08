Птичий грипп подбирается к людям через кошек, предупредили ученые

Американские ученые из Университета Мэриленда показывают тревожную тенденцию: опасный штамм птичьего гриппа H5N1 научился преодолевать видовые барьеры, используя кошек как потенциальный «мостик» для заражения людей. Исследование опубликовано в научном журнале Open Forum Infectious Diseases (OFID).

За последние 20 лет было зафиксировано 607 случаев заражения кошек в 18 странах, включая домашних питомцев и крупных кошачьих. Особую тревогу вызывает 90%-ная летальность среди инфицированных животных, у которых вирус вызывает острый энцефалит, часто ошибочно диагностируемый как бешенство.

Особую опасность представляет способ передачи вируса. Кошки заражаются не только при поедании больных птиц, но и через сырое молоко инфицированных коров, а также от других млекопитающих. При этом глобальная статистика по людям показывает устрашающую 50%-ную летальность – из 950 зарегистрированных случаев почти половина закончилась потерей питомца.

Ученые обеспокоены возможностью мутации вируса, который может приобрести способность передаваться воздушно-капельным путем. Отсутствие системного мониторинга за кошачьими популяциями значительно затрудняет оценку реальных масштабов угрозы.

В качестве срочных мер исследователи рекомендуют полностью исключить сырое молоко и мясо из рациона домашних животных, изолировать кошек в районах вспышек и усилить наблюдение на фермах и в приютах.

Ранее ученые выяснили, что вирус птичьего гриппа может выживать в сыре до двух месяцев.