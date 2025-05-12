Ученые нашли способ добывать серебро с помощью отработанного кулинарного масла

Финские ученые из Университета Хельсинки и Университета Ювяскюля разработали новый метод извлечения серебра из отходов с использованием жирных кислот, содержащихся в отработанном растительном масле. Исследование опубликовано в научном издании Chemical Engineering Journal (CEJ).

Современные технологии переработки серебра часто требуют агрессивных химических веществ, вредящих экологии.

Предложенный метод основан на комбинации жирных кислот (например, олеиновой или линолевой) и разбавленной перекиси водорода. Такая смесь эффективно растворяет серебро, после чего металл можно выделить в чистом виде с помощью света в специальном реакторе.

«Наша цель — создать недорогие и устойчивые методы переработки металлов, особенно из сложных многокомпонентных отходов», — пояснили авторы разработки.

Серебро широко используется в электронике, солнечных панелях и других высокотехнологичных отраслях, но менее 20% его мирового производства поступает из переработанных источников. При этом природные запасы истощаются, а цена на металл за последние 25 лет выросла в шесть раз.

Новая технология не только решает проблему нехватки ресурсов, но и предлагает безопасную альтернативу: жирные кислоты нетоксичны, биоразлагаемы и могут быть повторно использованы после извлечения серебра.

Метод открывает возможности для так называемой «городской добычи» — извлечения ценных металлов из отходов, например, из клавиатур с серебряным покрытием или других электронных компонентов.

Ранее ученые создали губку, извлекающую золото из электронных отходов.