Российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере

Российские ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали технологию печати полезного мяса на 3D-принтере. Об этом говорится в статье на площадке Frontiers in Bioscience — Landmark.

Как следует из материала, для создания такого мяса требуется часть клеток, которую забирают у животного-донора. После сбора материала клетки размножают в комфортных условиях. По окончании процесса из вещества можно сделать мясо, похожее по вкусу на настоящее, отметила специалист ДГТУ Евгения Кириченко.

«В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство мяса на 20-30 процентов за счет автоматизации и оптимизации процессов», — сказала специалист.

В конце апреля ученые из Университета Карнеги-Меллона впервые напечатали на 3D-биопринтере функциональную модель ткани поджелудочной железы, полностью состоящую из коллагена. Для этого они использовали новую технологию под названием FRESH, которая позволяет точно воссоздавать мягкие биологические структуры.

Ранее ученые напечатали на 3D-принтере искусственную кожу.