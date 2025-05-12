Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере

Ученые из ДГТУ разработали технологию печати полезного мяса на 3D-принтере
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали технологию печати полезного мяса на 3D-принтере. Об этом говорится в статье на площадке Frontiers in Bioscience — Landmark.

Как следует из материала, для создания такого мяса требуется часть клеток, которую забирают у животного-донора. После сбора материала клетки размножают в комфортных условиях. По окончании процесса из вещества можно сделать мясо, похожее по вкусу на настоящее, отметила специалист ДГТУ Евгения Кириченко.

«В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство мяса на 20-30 процентов за счет автоматизации и оптимизации процессов», — сказала специалист.

В конце апреля ученые из Университета Карнеги-Меллона впервые напечатали на 3D-биопринтере функциональную модель ткани поджелудочной железы, полностью состоящую из коллагена. Для этого они использовали новую технологию под названием FRESH, которая позволяет точно воссоздавать мягкие биологические структуры.

Ранее ученые напечатали на 3D-принтере искусственную кожу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами