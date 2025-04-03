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Ученые напечатали на 3D-принтере искусственную кожу, чтобы обезопасить животных

STAR Protocols: напечатанная кожа заменит тестирование на животных
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Manisha Sonthalia/Vellore Institute of Technology

Ученые из Грацского технического университета и Технологического института Веллора в Индии разработали инновационный способ имитации человеческой кожи с помощью 3D-печати. Этот метод может стать альтернативой тестированию косметики на животных, что позволит сократить количество животных, используемых в этой сфере. Работа опубликована в журнале STAR Protocols.

Основой искусственной кожи стали специальные гидрогели, способные взаимодействовать с живыми клетками кожи, обеспечивая их рост и размножение. Однако высокая влажность гидрогелей требует дополнительной механической и химической стабилизации. Исследователи разработали мягкие методы сшивки материалов, исключающие токсичные химикаты, что делает кожу более безопасной для последующих тестов.

Первые тесты подтвердили, что 3D-печатные гидрогели стабильны и не токсичны. В дальнейшем их будут использовать для исследования наночастиц, содержащихся в косметике.

«Мы доказали, что такие модели кожи жизнеспособны и могут стать заменой тестам на животных», — отметила Карин Стана Кляйншек из из Грацского технического университета.

Ученые продолжают работу над усовершенствованием гидрогелей, чтобы сделать их еще более эффективными для тестирования косметических средств.

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