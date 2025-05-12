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Названа неочевидная привычка, приводящая к набору веса

Surrey Live: привычка поздно ложиться спать может провоцировать набор веса
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Depositphotos

Привычка ложиться спать после полуночи может негативно сказаться на работе кишечника, гормональном фоне, психическом состоянии и фигуре. Об этом рассказал американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи в беседе с изданием Surrey Live.

По словам специалиста, одним из первых последствий регулярного недосыпа становится прибавка в весе из-за повышения аппетита. За ней следуют апатия, хроническое снижение настроения и ухудшение когнитивных способностей — памяти, концентрации внимания и мышления.

Доктор Сетхи отметил, что со временем нехватка сна начинает отражаться на всех системах организма, в первую очередь — на работе гормонов, функционировании печени и кишечника.

Эксперт добавил, что регулярный поздний отход ко сну может существенно ослабить психическое здоровье. Сетхи подчеркнул, что для сохранения физического и эмоционального благополучия важно ложиться спать в одно и то же время, желательно до полуночи. Он добавил, что взрослому человеку необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки.

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