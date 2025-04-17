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Холодная погода мешает худеть, выяснили ученые

JЕММ: холодная погода ослабляет мотивацию к похудению
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Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Американского университета выяснили, что мотивация к снижению веса ослабевает, когда температура на улице падает ниже 20°C. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Environmental Economics and Management (JЕММ).

Ученые использовали данные многолетнего опроса о здоровье под названием Behavioral Risk Factor Surveillance System. В его рамках были записаны миллионы телефонных интервью, проведенных в США с 1991 по 2010 год. Ответы респондентов были сопоставлены с местными дневными температурами в день опроса, что позволило оценить влияние несезонных погодных условий на поведение, связанное с контролем веса.

Как выяснилось, при температуре ниже 20°C взрослые реже сообщают о попытках похудеть — в том числе путем диеты и повышения физической активности. А вот в теплую погоду, особенно когда столбик термометра поднимается выше 25°C, респонденты чаще стараются придерживаться ЗОЖ: больше тренируются и увеличивают долю фруктов и овощей в рационе.

«Мы были удивлены тем, насколько сильно поведение зависит от погоды. Переход от самого холодного дня к самому теплому приводит примерно к изменению поведения на 7%», — отмечает соавтор исследования Брэндин Ф. Черчилль.

По словам ученых, такая закономерность оказалась стабильной во всех регионах США и среди различных демографических групп. Особенно выраженной она была среди людей с избыточным весом и ожирением — они были менее склонны к попыткам похудеть в холодные дни и проявляли самую большую активность в теплую погоду.

Ранее ученые выяснили, что зачатые в холодные месяцы люди реже полнеют.

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