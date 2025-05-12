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Ученые выяснили, когда Вселенная может полностью исчезнуть

Вселенная может исчезнуть быстрее, чем предполагалось ранее
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Kristen McQuinn/NASA's James Webb Space Telescope

Физики из Нидерландов пересчитали предполагаемые сроки распада космических объектов — они исчезнут намного быстрее, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Согласно результатам новой работы, окончательное исчезновение звездных остатков произойдет примерно через 10^78 (10 в 78-й степени) лет — на бесчисленные порядки раньше, чем предполагалось ранее (оценка составляла около 10^1100 лет). К такому выводу ученые пришли, применив инструменты астрофизики, квантовой теории поля и математики.

В основе пересмотра лежит обновленная интерпретация излучения Хокинга — процесса, предложенного британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом в 1975 году. Согласно его теории, черные дыры могут терять массу, испаряясь за счет квантовых флуктуаций. Так называют кратковременные изменения энергии, происходящие на мельчайших масштабах пространства и времени.

Новое исследование доказывает, что аналогичные механизмы «испарения» применимы не только к черным дырам, но и к нейтронным звездам, белым карликам и другим плотным астрономическим объектам.

Исследователи рассчитали скорость распада десяти типов космических тел, рассматривая их как изолированные системы, подверженные исключительно воздействию излучения Хокинга. Ключевым фактором, определяющим продолжительность существования объекта, оказалась его плотность. Оказалось, что черные дыры и нейтронные звезды просуществуют примерно до 10^67 лет, в то время как наиболее долгоживущими останутся белые карлики, окончательно исчезающие только к 10^78 году.

Ранее было найдено доказательство возможности существования жизни на Венере.

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