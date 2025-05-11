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Создана иммуннотерапия для борьбы с раком на поздних стадиях

CRM: препарат PRL3-zumab остановил развитие рака желудка IV стадии
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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Сингапурские ученые из Института молекулярной и клеточной биологии объявили об успешных результатах второй фазы испытаний инновационного препарата PRL3-zumab для лечения агрессивных форм рака. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine (CRM).

PRL3-zumab представляет собой гуманизированное антитело, нацеленное на белок PRL3, который присутствует в 80% солидных (твердых) опухолей, но отсутствует в здоровых тканях.

Новизна подхода заключается в способности препарата распознавать этот внутриклеточный белок в те моменты, когда он появляется на поверхности раковых клеток. Это позволяет иммунной системе идентифицировать и уничтожать злокачественные клетки посредством антителозависимой цитотоксичности и фагоцитоза.

В исследовании участвовал 51 пациент с различными типами запущенных опухолей. Особенно впечатляющим стал случай пациента с раком желудка IV стадии, у которого на фоне терапии PRL3-zumab наблюдалась стабилизация заболевания в течение 13 месяцев. Для сравнения, при стандартном лечении прогрессирование обычно наступает уже через два месяца.

Препарат продемонстрировал благоприятный профиль безопасности — серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Параллельные исследования в Малайзии и Китае также показали уменьшение размеров опухолей, хотя их полные результаты будут опубликованы только в следующем году.

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