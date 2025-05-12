Ученые открыли еще одно свойство птичьих крыльев, не связанное с полетом

Международная группа ученых из США и Великобритании сделала открытие, перевернувшее представления орнитологов о формировании птичьих крыльев. Новая система компьютерного зрения «Skelevision» подтвердила, что длина костей крыльев у птиц соответствует правилу Аллена — чем теплее климат, тем длиннее конечности. Исследование опубликовано в научном журнале Global Ecology and Biogeography (GEB).

Нейросеть проанализировала 12450 образцов с точностью 96% и изучила крылья 1520 видов воробьиных пернатых со всех континентов.

Результаты показали, что длинные крылья в теплом климате помогают рассеивать тепло от летательных мышц. Это пересматривает традиционный взгляд, что форма крыльев определяется только требованиями полета. Правило Аллена работает именно для охлаждения, а не для сохранения тепла.

Исследование не только раскрыло новые аспекты эволюции птиц, но и продемонстрировало, как современные технологии могут революционизировать классические биологические исследования.

Ранее ученые нашли у птиц качество, считавшееся исключительно человеческой чертой.