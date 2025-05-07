Ученые нашли у птиц качество, считавшееся только человеческой чертой

Американские ученые из Колумбийского университета сделали открытие, перевернувшее представления о социальном поведении животных. Оказалось, что птицы формируют долгосрочные взаимовыгодные отношения с неродственными особями и эти связи похожи на человеческую дружбу. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.

Команда проанализировала поведение сотен африканских скворцов, за которыми наблюдали в саваннах Восточной Африки с 2002 по 2021 год.

Ученые обнаружили, что пернатые чаще помогают родственникам, что объясняется инстинктом сохранения генов.

Однако скворцы сознательно выбирают определенных особей не из числа родственников для взаимопомощи, создавая стабильные альянсы. Такие отношения могут длиться годами. Скворцы запоминают, кто им помог, и возвращают услуги.

До сих пор считалось, что реципрокность (взаимовыручка без родства) — исключительно человеческая черта.

Однако новые данные говорят о том, что кооперация у животных устроена гораздо сложнее, чем считали ученые.

Ранее ученые обнаружили аномальный уровень агрессии у некоторых птиц.