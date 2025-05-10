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Ученые нашли у шимпанзе зачатки человеческой речи

SciAdv: шимпанзе общаются комбинациями сложных звуков подобно людям
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Международная группа ученых из Франции и Германии открыла неожиданное сходство между языком шимпанзе и человеческой речью. Оказалось, что наши ближайшие родственники из мира фауны способны комбинировать звуки, меняя их смысл — подобно тому, как люди складывают слова в предложения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда записала тысячи звуков трех групп шимпанзе в национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре. Анализ выявил, что обезьяны используют 12 типов звуков в 16 различных сочетаний, меняя их значение в зависимости от контекста.

«Способность создавать новые смыслы, комбинируя элементы, — ключевая черта человеческого языка. Теперь мы видим ее зачатки у шимпанзе», — объяснила соавтор исследования Кэтрин Крокфорд.

Шимпанзе используют комбинации звуков тремя способами. Добавление смысла (например, звук «кормление» + звук «отдых» = «кормление во время отдыха»). Уточнение смысла (звук «путешествие» + звук «агрессия» = «бегство от конфликта»). Создание новых смыслов (звук «отдых» + звук «принадлежность» = «строительство гнезда»).

Раньше считалось, что обезьяны сочетают звуки только в узких ситуациях, например, при угрозе хищников. Но новое открытие показало, что они делают это в самых разных контекстах — от поиска пищи до социального взаимодействия.

Открытие ставит под сомнение старую теорию о том, что коммуникация обезьян ограничена эмоциями и не связана с гибким комбинированием смыслов.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе устраивают «вечеринки» с совместным употреблением алкогольных фруктов.

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