Ученые нашли недостающее звено для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

Международная исследовательская группа под руководством Университета Вюрцбурга (Германия) выявила критически важный механизм, который клетки используют для удаления вредных белковых скоплений. Эти белки провоцируют развитие различных нейродегенеративных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда выяснила, что фермент p97/VCP (убиквитин-селективная анфолдаза) играет центральную роль в разрушении белковых агрегатов, известных как агресомы. Эти скопления неправильно свернутых белков образуются при нейродегенеративных заболеваниях и в норме должны удаляться клеткой. Однако если p97/VCP заблокирован, процесс очистки нарушается, что приводит к накоплению токсичных отложений.

«Без этого фермента агресомы не распадаются на более мелкие компоненты и не выводятся. Это может быть одной из причин прогрессирования болезней, связанных с белковой агрегацией», — объяснил ведущий автор исследования Александр Бухбергер.

Мутации в p97/VCP уже известны как причина некоторых форм деменции и бокового амиотрофического склероза (БАС). При болезни Паркинсона в нейронах образуются тельца Леви – скопления белков, которые, как предполагают ученые, могут быть «неудаленными» агресомами.

Новые данные подтверждают, что дисфункция p97/VCP способствует развитию этих патологий, нарушая естественный процесс очистки клеток.

Открытие открывает путь для разработки препаратов, которые могли бы активировать p97/VCP для усиления деградации вредных белков.

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