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Раскрыта связь между шизофренией и ускоренным старением мозга

PsyRes: обнаружен белковый маркер быстрого старения мозга при шизофрении
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Tomer lab/Columbia's Dept. of Biological Sciences

Международная группа ученых из Австралии и Швеции обнаружила, что у людей с шизофренией мозг стареет быстрее, чем у здоровых, и это можно определить по анализу крови. Ключевым фактором оказался белок NfL (легкий белок нейрофиламентов). Исследование опубликовано в научном журнале Psychiatry Research (PsyRes).

NfL — структурный компонент нейронов, который попадает в кровь при их повреждении. Его уровень растет при нейродегенеративных заболеваниях (болезни Альцгеймера, Паркинсона), а также при естественном старении. Однако у пациентов с шизофренией этот процесс происходит значительно быстрее.

Исследователи измерили уровень NfL у людей с шизофренией и обнаружили, что с возрастом он увеличивается более резко, чем у здоровых. Это свидетельствует об ускоренном старении мозга. При этом у пациентов с биполярным расстройством такой закономерности не выявлено.

Сканирование мозга подтвердило: у людей с шизофренией объем серого и белого вещества уменьшается быстрее, чем при нормальном старении. Это может объяснять когнитивные нарушения, характерные для заболевания.
При шизофрении деградация белого и серого вещества мозга происходит стремительно, что приводит к более тяжелым последствиям, чем обычные возрастные изменения.

Открытие NfL как маркера может упростить диагностику шизофрении и контроль ее прогрессирования. В будущем это поможет разработать методы, замедляющие нейродегенерацию.

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