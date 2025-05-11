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Ученые раскрыли, где зародился штамм возбудителя «черной смерти»

Nature: возбудитель эпидемии чумы XIV века появился в Центральной Азии
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wikipedia.org

Международная команда ученых под руководством Тюбингенского университета раскрыла, что первый штамм возбудителя «черной смерти» — эпидемии чумы XIV века — появился в Центральной Азии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Впервые интерес к истокам пандемии возник в конце XIX века, когда археологи нашли надгробия у озера Иссык-Куль в современном Кыргызстане. На некоторых из них были сирийские надписи, указывающие на чуму как на причину смерти захороненных. Однако долгое время ученые не могли точно связать эти находки с пандемией, обрушившейся на Европу в 1347 году.

Новые исследования с применением современных молекулярных технологий помогли заполнить этот пробел в знаниях. Анализ ДНК останков, найденных в захоронениях у Иссык-Куля, позволил точно установить, что причиной смерти людей стала чума, вызванная бактерией Yersinia pestis. Кроме того, исследователи подтвердили, что первый штамм возбудителя Черной смерти появился в Центральной Азии в 1338 году.

«Мы смогли идентифицировать исходный штамм чумы и точно датировать его появление», — отметила ведущий автор исследования Мария Спиру.

Йоханнес Краузе, директор Института эволюционной антропологии, добавила, что современные штаммы Yersinia pestis, связанные с древним вариантом возбудителя, до сих пор встречаются в природных очагах чумы в районе Тянь-Шаня. Это горная система, которая расположена на территории Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана и частично Узбекистана.

Это подтверждает, что центром зарождения пандемии стала Центральная Азия. Дальнейший генетический анализ показал, что тот же штамм позже распространился по Европе.

Ранее был определен самый разрушительный год в истории человечества.

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