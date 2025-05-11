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Ученые раскрыли давний секрет прочности падающих яиц

CommPhys: яйца реже бьются при падении на бок, чем при вертикальном ударе
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Depositphotos

Американские ученые из Массачусетского технологического института поставили точку в вековом споре, доказав, что куриные яйца действительно реже трескаются при падении на бок. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Physics (CommPhys).

Команда провела 180 испытаний, сбрасывая яйца с разных высот. Оказалось, что при вертикальном столкновении с поверхностью с высоты 8 мм раскалывалось более 50% яиц. Но в горизонтальном положении при полете с той же дистанции разбивалось менее 10% образцов.

Даже при увеличении высоты до 1 сантиметра горизонтально летящие яйца демонстрировали чудеса устойчивости.

«Яйца — природные шедевры инженерии. Их экватор умеет поглощать энергию удара, как хороший амортизатор», — объяснили авторы.

Ученые уточнили, что заблуждение о большей прочности вертикально ориентированных яиц связано с тем, что в таком положении их скорлупа имеет более высокую жесткость (ее сложнее деформировать). Но в горизонтальной ориентации конструкция лучше сопротивляется ударам.

Специалисты предлагают использовать открытие в дизайне упаковки хрупких грузов и при создании амортизирующих структур.

Ранее ученые решили алгебраическую задачу, не дававшую покоя математикам 200 лет.

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