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Ученые назвали лучшие культуры для спасения от голода при ядерной зиме

PLOS One: при глобальном катаклизме городские огороды прокормят до 20% населения
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Depositphotos

Новозеландские ученые из Университета Отаго выяснили возможности городского сельского хозяйства при общемировом кризисе, таком как ядерная война, экстремальная пандемия или климатическое бедствие. Оказалось, что существующие в городских поселениях сельхозугодия обеспечат продовльствием лишь 20% жителей. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Как показали расчеты, для полного обеспечения продовольственной безопасности города среднего размера требуется как минимум 1140 гектаров сельхозугодий в пригородной зоне. Еще 110 гектаров необходимо выделить под выращивание культур для производства биотоплива, чтобы обеспечить работу сельхозтехники.

«В случае глобальной катастрофы, нарушающей торговые цепочки, население столкнется с необходимостью радикальной локализации производства продуктов питания», — пояснил ведущий автор работы, доктор Мэтт Бойд.

Ученые определили оптимальные культуры для разных сценариев кризиса. В обычных климатических условиях наиболее эффективным оказалось выращивание гороха, обеспечивающего максимальное количество белка и калорий при минимальных требованиях к земле. В экстремальных условиях, таких как ядерная зима, лучшими вариантами становятся сахарная свекла и шпинат.

Специалисты подчеркнули необходимость комплексной подготовки, включающей не только освоение земель, но и создание местной инфраструктуры переработки, формирование семенных фондов и включение вопросов продовольственной безопасности в стратегии национальной безопасности.

Ранее ученые назвали растения, возродившие жизнь на Земле после глобального вымирания.

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