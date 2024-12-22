Названы растения, возродившие жизнь на Земле после глобального вымирания

Американские ученые из Нью-Йоркского ботанического сада, Университета Вайоминга и Калифорнийского университета выяснили, что папоротники играют решающую роль в восстановлении природы после масштабных катастроф — от крупных лесных пожаров до падений метеоритов. Исследование опубликовано в научном журнале BioScience (BioSci).

Папоротники — наиболее распространенный на Земле тип сосудистых растений, возникший 360 млн лет назад в девонский период. В отличие от других сосудистых растений, папоротники не цветут и не дают семян, а размножаются спорами.

По мнению команды, эволюционный успех папоротников связан с тем, что они не вытесняют другие виды, а действуют как посредники. Папоротники стабилизируют почвы, улучшают их свойства и помогают сосуществовать другим организмам.

Долголетие папоротников на Земле дает представление об эволюции жизни на Земле, даже несмотря на некоторые из самых разрушительных катастроф на планете, отметили специалисты.

В частности, папоротники смогли пережить мел-палеогеновое вымирание 66 млн лет назад, в ходе которого исчезли динозавры наряду с 75% видов фауны и 90% видов флоры. Катастрофа была вызвана падением метеорита Чикшулуб, вслед за которым последовали пожары континентального масштаба и похолодание, вызванное выбросом пыли и пепла в атмосферу.

Папоротниковые растения полностью преобразовали биосферу Земли, поспособствовав возрождению среды обитания, отметили ученые.

Ранее ученые нашли древнейшие среды ключевого этапа в эволюции растений.