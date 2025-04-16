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Запах тела может предсказать дружбу с первого взгляда, узнали ученые

SciRep: социальные связи людей в значительной степени зависят от запаха тела
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Американские ученые из Корнелльского университета сделали неожиданное открытие — запах тела человека может предсказать дружбу с первого взгляда. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Эксперимент проводился среди женщин. Сначала участницы носили футболку в течение 12 часов, а затем оценивали потенциал дружбы по запаху чужих футболок. После этого группа прошла серию скоростных знакомств, где испытуемым давали четыре минуты на общение.

Результаты удивили ученых: предпочтения по запаху совпадали с симпатиями после живого общения в подавляющем большинстве случаев. Более того — всего одно взаимодействие меняло восприятие запаха человека.

Оказалось, что совпадение «профилей запахов» увеличивает шансы на дружбу так же, как общие интересы или схожее чувство юмора.

Специалисты отметили, что запах тела складывается из рациона питания, используемой бытовой химии, условий окружающей среды и наличия либо отсутствия домашних животных.

Исследование открывает новые горизонты для понимания человеческого поведения и может найти применение в сферах от психологии до маркетинга.

Ранее ученые раскрыли, как запахи и феромоны влияют на выбор партнера.

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