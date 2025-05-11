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В России предложили использовать куркумин для борьбы с запахом изо рта

МГМСУ: ополаскиватель для рта с куркумином помогает бороться с воспалением

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) предложили использовать ополаскиватель для рта с куркумином во время домашней фотодинамической терапии для борьбы с воспалительными заболеваниями полости рта и запахом изо рта. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГМСУ.

Заболевания десен вызывают повышенную чувствительность тканей, боль, неприятный запах изо рта, потерю зубов и другие самые негативные последствия. При лечении используют антисептические и антимикробные препараты. Здесь существует несколько сложностей. Если лекарства применять часто и в больших количествах, происходит дисбаланс полезных микроорганизмов. У других препаратов есть побочные действия. Эффективность антибиотиков снижается из-за появления резистентных штаммов бактерий-возбудителей.

Для борьбы с этими проблемами ученые разработали метод фотодинамической терапии с помощью специальной капы со встроенными светодиодами. В основе метода — комплексное воздействие света, кислорода и фотосенсибилизатора — вещества, повышающего чувствительность тканей к световому воздействию.

Ученые МГМСУ улучшили технологию, предложив использовать вместе с капой ополаскиватель на основе куркумина и толуидина, который сокращает процедуру с 20 до 10 минут. Процедура не требует смывания — вечером после чистки зубов достаточно прополоскать рот, сплюнуть состав и сразу же активировать его капой. Использовать капу рекомендуется курсом, в зависимости от задачи в течение 7–14 дней.

Сам куркумин дополнительно обладает мощными антисептическими свойствами. Он быстро проникает в пораженные клетки, а также в клетки бактерий, грибков и вирусов. При активации светом вырабатываются активные формы кислорода, которые убивают только клетки, накопившие фотосенсибилизатор. Таким образом, здоровые ткани остаются нетронутыми, а инфицированные погибают.

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