Врач назвала два способа замедлить процессы старения

Одним из ключевых процессов, способных замедлить старение, является аутофагия — естественное клеточное «очищение». Её можно активизировать с помощью физической нагрузки и ограниченного питания, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговского Университета), главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Ткачева отмечает, что сегодня исследователи выделяют 12 ключевых механизмов старения, включая укорочение теломер, хроническое воспаление, изменения микробиоты. На них можно воздействовать и тем самым замедлять старение организма.

«Физическая активность — наиболее действенный инструмент: она снижает уровень миостатина, тормозящего рост мышц, и помогает бороться с возрастной мышечной потерей — саркопенией. Питание тоже играет важную роль. Долгожители, как правило, не переедают. Интервальное голодание и метаболически сбалансированное питание стимулируют защитные механизмы организма. Умственная активность, образование и вовлеченность в интеллектуальную деятельность также оказывают влияние: известно, что люди с высоким уровнем образования живут дольше и сохраняют ясность ума в преклонном возрасте», — рассказала врач.

Эмоциональное состояние также играет ключевую роль.

«Долгожители часто отличаются устойчивостью к стрессу, жизнерадостностью, умением сохранять позитивное восприятие мира. В так называемых «голубых зонах» — регионах с рекордным числом долгожителей — жители, несмотря на возраст, продолжают вести активную социальную и культурную жизнь, танцуют, занимаются спортом и строят планы на будущее», – заключила врач.

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