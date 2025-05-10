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Ученые раскрыли секрет морской бактерии, разлагающей нефть

NCB: бактерии Alcanivorax borkumensis растворяют нефть аналогом моющего средства
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Пресс-служба ТПУ

Немецкие ученые из Боннского университета и других научных центров расшифровали механизм, позволяющий морской бактерии Alcanivorax borkumensis эффективно разлагать нефтяные загрязнения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemical Biology (NCB).

Alcanivorax borkumensis питается нефтью, быстро размножаясь в результате разливов нефти и тем самым ускоряя ликвидацию загрязнения во многих случаях. Она делает это, производя «органическую жидкость для мытья посуды», которую она использует, чтобы прикрепляться к каплям нефти.

Специалисты идентифицировали генетический кластер, ответственный за этот процесс. Бактерии образуют биопленку на поверхности нефтяных капель. Их «моющее средство» разрушало границу между водой и нефтью, позволяя микроорганизмам поглотить алканы — основные компоненты нефти.

При отключении этого механизма Alcanivorax borkumensis потеряли 80% эффективности. Ученым также удалось перенести кластер в другие микроорганизмы, создав искусственных «нефтеедов».

По словам исследователей, открытие может революционизировать методы борьбы с экологическими катастрофами.

Ранее биолог рассказал о бактериях, питающихся выбросами природной нефти на Байкале.

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