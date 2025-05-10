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В Антарктиде впервые обнаружили «ледник-пират», отнимающий лед у соседа

TC: антарктический ледник Колер-Ист перетягивает массу от соседнего ледника
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Пресс-служба Альфа-Банка

Британские ученые из Университета Лидса выявили необычный случай на Южном полюсе: ледник Колер-Ист в Западной Антарктиде «ворует» лед у соседнего Колер-Уэст с беспрецедентной скоростью. Это явление, названное «ледяным пиратством», произошло всего за 18 лет — в сотни раз быстрее, чем считалось возможным. Исследование опубликовано в научном журнале The Cryoshpere (TC).

Как показали спутниковые наблюдения ЕКА, NASA и других космических агентств, Колер-Ист ускорился на 87% (до 700 м/год), а Колер-Уэст замедлился на 10%. Это случилось из-за изменения наклона поверхности из-за разной скорости таяния. Более быстрый ледник буквально перетягивает массу у соседа.

Шельфовые ледники Кроссон и Дотсон, питающиеся этими потоками, начали разрушаться с разной интенсивностью.

По словам исследователей, процесс может ускорить подъем уровня моря, угрожая 410 млн человек к 2100 году.

«Это первый случай, когда мы видим перенаправление ледовых потоков в реальном времени», — отметила ведущий автор работы, доктор Хизер Селли.

Данные помогут улучшить прогнозы потерь льда и адаптацию к климатическим изменениям.

Ранее ученые открыли процесс, значительно ускоряющий дрейф материков.

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