Ледниковый форсаж: открыт процесс, ускоряющий дрейф материков

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере раскрыли неожиданную связь между таянием ледников и тектонической активностью. Оказалось, что 10 тыс. лет назад исчезновение Лаврентийского ледяного щита не только подняло уровень моря, но и ускорило движение Североамериканской плиты на 25%. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Используя компьютерное моделирование, геофизики реконструировали события, последовавшие за последним ледниковым периодом. Их расчеты показали, что сброс гигантской ледовой нагрузки вызвал не только вертикальный подъем земной коры (так называемую изостатическую ребаунд-реакцию), но и значительное горизонтальное смещение плит.

Особенно заметные изменения произошли в Срединно-Атлантическом хребте – зоне расхождения тектонических плит. В период между 12 тыс. и 6000 лет назад скорость его расширения могла увеличиться на 40% по сравнению с обычными 2 см в год. Это открытие меняет представление о тектонических процессах как исключительно медленных, демонстрируя их чувствительность к климатическим изменениям.

Исследование также проливает свет на историю вулканической активности Исландии. Ученые предполагают, что ускоренное расширение океанического хребта могло способствовать интенсивным извержениям в этот период, обеспечивая магме дополнительные пути выхода на поверхность.

Эти находки приобретают особую актуальность в условиях современного потепления. Хотя текущие темпы таяния гренландских ледников недостаточны для значительного влияния на тектонику, дальнейшая дегляциация (потеря льдов) может реактивировать подобные процессы.

«Таяние льдов Гренландии и Западной Антарктиды потенциально способно усилить вулканизм в срединно-океанических хребтах», – отметили специалисты.

Работа впервые количественно оценила влияние дегляциации на горизонтальные движения плит, открывая новые перспективы в понимании взаимодействия климатических и геодинамических процессов.

Ранее ученые обнаружили «поломку» одного из важных механизмов регулирования климата.