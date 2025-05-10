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Ученые раскрыли секреты «Космических утесов» — одного из самых красивых объектов в космосе

NASA: снимок туманности NGC 3324 превратили в трехмерную визуализацию
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NASA James Webb Space Telescope

Американские ученые из NASA дали новое измерение знаменитому снимку звездной туманности NGC 3324 — части более крупной туманности Карина. Изображение напоминает величественный горный ландшафт, за счет чего получило название «Космические утесы». Об этом сообщает на официальном сайте космического агентства.

Туманность NGC 3324 расположена в 7500 световых лет от Земли. В этой структуре активно рождаются новые звезды под воздействием ультрафиолета и звездных ветров от массивных светил. В 2022 году космический телескоп «Джеймс Уэбб» заснял этот космический регион во впечатляющих подробностях.

Иллюзия паров, поднимающихся над «скалами», на самом деле представляет собой потоки раскаленного ионизированного газа, выталкиваемые ультрафиолетовым излучением молодых звезд скопления NGC 3324.

Трехмерная модель, разработанная в рамках проекта NASA's Universe of Learning, раскрыла ранее невидимые структуры: яркие желтые дуги — следы протозвездных выбросов, массивный джет (поток вещества) новорожденной звезды в правом верхнем углу и истинные масштабы «полости», выдутой звездными ветрами.

Исследователи отметили, такая визуализация помогает публике по-новому воспринимать астрономические изображения, превращая плоские снимки в объемные космические пейзажи.

Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» показал «звездные ясли» в соседней галактике.

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