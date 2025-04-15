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Космический телескоп «Хаббл» показал «звездные ясли» в соседней галактике

NASA: получены снимки молодого скопления звезд в Малом Магеллановом Облаке
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ESA/Hubble

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США опубликовало новое детализированное изображение молодого звездного скопления NGC 346, расположенного в галактике Малое Магелланово Облако — спутнике Млечного Пути. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

Этот снимок объединяет данные космического телескопа «Хаббл» в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, что позволило ученым получить наиболее полную картину этой «фабрики звездообразования».

NGC 346 находится на расстоянии 200 тыс. световых лет от Земли в созвездии Тукана. Эта галактика содержит меньше тяжелых элементов, чем Млечный Путь, что делает ее условия схожими с теми, что существовали в ранней Вселенной.

Скопление служит домом для более 2500 новорожденных звезд, среди которых выделяются массивные голубые гиганты, во много раз превосходящие по массе Солнце. Их излучение и мощные звездные ветра формируют окружающую туманность N66 — самую яркую H II область в Малом Магеллановом Облаке.

Благодаря 11-летним наблюдениям «Хаббла» астрономы обнаружили, что звезды в NGC 346 движутся по спирали к центру скопления. Это происходит из-за притока газа извне, который подпитывает процесс звездообразования в турбулентном ядре скопления.

Туманность N66 светится благодаря ультрафиолетовому излучению молодых звезд, что подтверждает недавнее (по космическим меркам) образование скопления. Однако через несколько миллионов лет самые массивные звезды NGC 346 исчерпают свое топливо, и туманность начнет рассеиваться.

Ранее ученые разгадали тайну создания формирования звездных скоплений.

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