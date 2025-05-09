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Астрономы открыли «бродячую» черную дыру, разрывающую звезду

arXiv: найдена гигантская черная дыра в 2600 световых лет от центра галактики
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NASA

Американские астрономы из Калифорнийского университета в Беркли открыли редкое космическое явление — сверхмассивную черную дыру, пожирающую звезду вдали от центра галактики. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Событие AT2024tvd, зафиксированное телескопами «Хаббл», «Чандра» и VLA, стало первым подтвержденным случаем «смещенного» приливного разрушения (TDE), когда черная дыра массой в миллион Солнц оказалась не в ядре галактики, а на расстоянии 2600 световых лет от него.

Обычно сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик, но эта — исключение. Она скрывалась в темноте, пока не разорвала звезду, создав вспышку, в 100 раз более яркую, чем сверхновая. Наблюдения показали широкие линии излучения водорода, гелия и других элементов — характерную картину при TDE.

Рядом с «блуждающей» черной дырой находится еще более массивный объект — активное галактическое ядро в 100 млн раз тяжелее Солнца. Ученые рассматривают два сценария.

Согласно первому, черную дыру выбросило из центра после гравитационного взаимодействия с другими объектами. Второй вариант предполагает, что она оказалась остатком меньшей галактики, поглощенной миллиарды лет назад.

Открытие впервые подтвердило существование популяции «бродячих» сверхмассивных черных дыр. Теперь астрономы планируют целенаправленный поиск смещенных TDE, который может раскрыть новые тайны эволюции галактик.

Ранее ученые раскрыли одну из главных загадок черных дыр.

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