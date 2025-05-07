Ученые раскрыли одну из главных загадок черных дыр

Международная команда астрономов с помощью космической обсерватории IXPE NASA раскрыла механизм генерации рентгеновских лучей в мощных джетах блазаров, что поставило точку в многолетних научных дебатах. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

Блазары — типа активных галактических ядер (квазаров), выбрасывающие струи вещества в сторону Земли.

Объектом изучения стал BL Lacertae — один из первых известных блазаров, расположенный в созвездии Ящерицы. В ноябре 2023 года там зафиксировали редкое явление: оптическая поляризация достигла 47,5%, что стало рекордом за 30 лет наблюдений. Одновременные измерения в рентгеновском диапазоне показали поляризацию менее 7,6%.

Долгое время существовали две конкурирующие теории о рентгеновском излучении черных дыр. Согласно первой, лучи генерируются протонами в магнитном поле. Альтернативная гипотеза гласит, что излучение создается электронами через эффект Комптона (явление, при котором фотон изменяет свою энергию и направление движения при столкновении с заряженной частицей, обычно электроном).

Данные IXPE подтвердили второй вариант. Низкая поляризация рентгеновских лучей свидетельствует, что их источник — сверхбыстрые электроны, разгоняющиеся почти до скорости света и взаимодействующие с фотонами (комптоновское рассеяние).

«Это была одна из главных загадок астрофизики», — отметил Иван Агудо, ведущий автор исследования.

Ученые планируют изучить другие блазары, чтобы проверить универсальность механизма.

Ранее исследователи вплотную подошли к созданию «теории всего», которая опишет все процессы во Вселенной.