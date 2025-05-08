Впервые в деталях воссоздан лесной дом полярных динозавров

Alcheringa: 140 миллионов лет назад в Австралии жили полярные динозавры

Международная команда ученых под руководством палеоботаника Барбары Уэгстафф впервые подробно воссоздала доисторические леса Австралии, в которых жили «полярные динозавры». В центре внимания оказались микроскопические споры и пыльца, извлеченные из пород, где находят кости древних ящеров. Работа опубликована в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

140–100 миллионов лет назад территория современной Австралии находилась гораздо южнее — почти у Южного полюса. Несмотря на суровый климат, здесь обитали динозавры — и они процветали.

Эти данные открывают удивительный этап истории Земли — ранний меловой период, один из самых теплых за последние полмиллиарда лет. Из-за активной вулканической деятельности уровень углекислого газа в атмосфере был высок, что вело к отсутствию полярных ледяных шапок и глобальному подъему моря. Тогдашний суперконтинент Гондвана лишь начинал распадаться, а юг Австралии находился в высоких широтах.

Динозавры, населявшие этот регион, включали как травоядных орнитоподов с клювами и зубами, так и хищных тероподов. Они бродили по лесам, которые в течение миллионов лет пережили драматическую трансформацию.

Исследование показало: примерно 132 миллиона лет назад в этих широтах впервые появились цветковые растения. Сначала они были редкими, но быстро распространились по всему миру — и это изменило экосистемы планеты. Цветковые растения вытеснили древние виды подлеска, включая мхи, плауны и особенно папоротники, которые не смогли конкурировать в условиях нового, тёплого климата.

К 100 миллионам лет назад леса Виктории представляли собой открытые хвойные кроны, под которыми произрастали семенные папоротники, оставшиеся виды обычных папоротников, а также мхи и цветковые растения, занявшие новые экологические ниши.

Эти находки особенно актуальны сегодня, когда планета вновь переживает потепление. Понимание того, как жизнь реагировала на изменения климата в прошлом, помогает лучше представить, что ждет нас в будущем.

Ранее физики впервые извлекли квантовые объекты из многомерных запутанных состояний.