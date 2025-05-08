Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Физики впервые извлекли квантовые объекты из многомерных запутанных состояний

PRL: квантовые объекты впервые выделили из трехмерных запутанных состояний
close
Scientific Advances

Исследователи из Шаньдунского университета и Национального университета Чэнкунга сделали важный шаг на пути к более надежным квантовым технологиям. Ученые впервые продемонстрировали извлечение скрытых квантовых корреляций из трехмерных запутанных состояний, используя особый метод однокопийной локальной фильтрации (ScLF). Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Квантовая запутанность — основа для работы квантовых компьютеров и систем связи — крайне чувствительна к внешнему шуму. Этот шум разрушает связь между частицами, снижая эффективность технологий. Однако ScLF позволяет «очистить» одно запутанное состояние, не требуя многократного копирования и сложного взаимодействия между фотонами — что ранее считалось необходимым.

«Подготовка идеальной запутанности — практически невозможна», — объяснил соавтор исследования, профессор Хэ Лу. — «Поэтому мы искали простой, реализуемый на практике способ ее восстановления. И нашли его в методе ScLF».

Исследователи работали с квантовыми состояниями, известными как состояния Вернера, которые обычно считаются «слишком шумными» для демонстрации нелокальности — фундаментального квантового эффекта. Однако, применив ScLF к трехуровневой (трехмерной) системе фотонов (частиц света), ученым удалось извлечь и зафиксировать феномен скрытой нелокальности — впервые с момента, как теоретик Санду Попеску предположил такую возможность 30 лет назад.

«Мы показали, что даже одно «грязное» квантовое состояние содержит в себе мощные ресурсы, если к нему правильно подойти», — добавил соавтор Ен-Чен Лян из Центра квантовых технологий QFort.

Работа команды открывает путь к более простым и масштабируемым методам очистки и усиления квантовых связей — особенно в многомерных фотонных системах. В дальнейшем исследователи планируют адаптировать метод для еще более высоких измерений, используя интегральную оптику, что позволит преодолеть ограничения объемных оптических установок.

Ранее ученые выяснили, что некоторые объекты невидимы для глаз человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами