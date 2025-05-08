Некоторые объекты невидимы для глаз человека, выяснили ученые

Исследователи из Технического университета Берлина обнаружили, что скорость саккад — быстрых движений глаз, происходящих несколько раз в секунду, — определяет пределы восприятия движущихся объектов.Оказалось, что объекты, движущиеся с параметрами, аналогичными саккадам, могут становиться невидимыми для человека. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В ходе экспериментов ученые выяснили, что при неподвижном взгляде человек перестает замечать объекты, движущиеся с той же скоростью, длительностью и на том же расстоянии, что и его собственные саккады. Это объясняет, почему мы не замечаем смазывания изображения при резких движениях глаз.

Кроме того, исследование показало, что люди с более быстрыми саккадами способны лучше различать быстро движущиеся объекты. Это может объяснять, почему некоторые спортсмены или геймеры обладают более высокой зрительной реакцией.

Руководитель исследования Мартин Рольфс отметил, что восприятие мира зависит не только от чувствительности органов чувств, но и от характеристик движений, которые они совершают. Поэтому зрительная система человека тесно связана с его двигательными функциями, и их следует изучать совместно для полного понимания восприятия.

Ранее ученые научились превращать коровий навоз в материал для упаковки.