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Вирус птичьего гриппа может выживать в сыре, выяснили ученые

bioRxiv: вирус птичьего гриппа может выживать в сыре два месяца
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Depositphotos

Ученые из Корнеллского университета установили, что вирус птичьего гриппа HPA1 H5N1 может «пережить» процесс производства сыра из сырого молока.Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Ученые объяснили, что в некоторых штатах США действует запрет на продажу сырого (непастеризованного) молока. Однако с 1949 года разрешено продавать сыры из него при условии выдержки не менее 60 дней. За этот период вырабатываются естественные кислоты и ферменты, которые, как считается, уничтожают патогенные микроорганизмы.

Чтобы проверить, может ли окисление молока инактивировать вирус птичьего гриппа, ученые изготовили несколько вариантов мини-сыров и «подселили» к ним H5N1. Сыры производились на трех уровнях pH (кислотности): от наименее кислого (6,6) до наиболее кислого (5,0).

Затем исследователи ввели крупицы сыров в оплодотворенные куриные яйца, чтобы посмотреть, как долго сохраняется вирус, способный вызвать инфекцию. В течение первых семи дней уровень вируса оставался высоким, а затем снизился в двух наименее кислых сырах. Вирус сохранял инфекционность в течение всего двухмесячного периода, однако позже в сыре самой высокой кислотностью (pH 5,0) все вирусные частицы самоустранились.

«Наше исследование показывает, что вирус HPA1 H5N1 демонстрирует удивительную устойчивость на протяжении всего процесса изготовления сыра», — отметили авторы.

Они предположили, что повышение кислотности сыра из сырого молока может сделать его более безопасным для употребления.

Комментируя результаты исследования, глава министерства здравоохранения Роберт Кеннеди-младший заявил, что продукты питания не представляют опасности в контексте заражения птичьим гриппом.

«Болезнь не передается с пищей, поэтому невозможно заразиться после употребления яйца, молока или мяса животного», — отметил министр.

Ранее ученые предупредили, что птичий грипп незаметно распространяется среди людей.

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