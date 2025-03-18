Вирус птичьего гриппа может выживать в сыре, выяснили ученые

bioRxiv: вирус птичьего гриппа может выживать в сыре два месяца

Ученые из Корнеллского университета установили, что вирус птичьего гриппа HPA1 H5N1 может «пережить» процесс производства сыра из сырого молока.Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Ученые объяснили, что в некоторых штатах США действует запрет на продажу сырого (непастеризованного) молока. Однако с 1949 года разрешено продавать сыры из него при условии выдержки не менее 60 дней. За этот период вырабатываются естественные кислоты и ферменты, которые, как считается, уничтожают патогенные микроорганизмы.

Чтобы проверить, может ли окисление молока инактивировать вирус птичьего гриппа, ученые изготовили несколько вариантов мини-сыров и «подселили» к ним H5N1. Сыры производились на трех уровнях pH (кислотности): от наименее кислого (6,6) до наиболее кислого (5,0).

Затем исследователи ввели крупицы сыров в оплодотворенные куриные яйца, чтобы посмотреть, как долго сохраняется вирус, способный вызвать инфекцию. В течение первых семи дней уровень вируса оставался высоким, а затем снизился в двух наименее кислых сырах. Вирус сохранял инфекционность в течение всего двухмесячного периода, однако позже в сыре самой высокой кислотностью (pH 5,0) все вирусные частицы самоустранились.

«Наше исследование показывает, что вирус HPA1 H5N1 демонстрирует удивительную устойчивость на протяжении всего процесса изготовления сыра», — отметили авторы.

Они предположили, что повышение кислотности сыра из сырого молока может сделать его более безопасным для употребления.

Комментируя результаты исследования, глава министерства здравоохранения Роберт Кеннеди-младший заявил, что продукты питания не представляют опасности в контексте заражения птичьим гриппом.

«Болезнь не передается с пищей, поэтому невозможно заразиться после употребления яйца, молока или мяса животного», — отметил министр.

Ранее ученые предупредили, что птичий грипп незаметно распространяется среди людей.