Древние люди превратили Пиренеи в торговый хаб ледникового периода, узнали ученые

JASR: 20 тыс. лет назад Пиренейские горы служили местом торговли и обмена

Международная команда археологов раскрыла детали миграции людей эпохи верхнего палеолита через Пиренейские горы. Оказалось, что во времена последнего ледникового периода (20–11 тыс. лет назад) этот горный хребет служил оживленным торговым узлом. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

В долине Серданья (современная Каталония) обнаружили ключевой археологический памятник Монтльео — место регулярных встреч кочевых групп мадленской культуры. Анализ 25 тыс. каменных артефактов позволил восстановить маршруты их перемещений.

Среди находок оказались кремниевые орудия, созданные в 300 километрах от долины, а также украшения из морских раковин из прибрежных регионов.

По словам специалистов, группы первобытных людей носили ценные материалы через горы, несмотря на суровые ледниковые условия.

Открытие опровергает миф о полной изоляции древних сообществ, свидетельствуя о существовании социальных сетей и бартерной торговли уже 20 тыс. лет назад. При этом люди менялись не только необходимыми для выживания инструментами, но и предметами статуса, включая раковины и рога.

Кроме того, представители разных культур демонстрировали свою идентичность через особые технологии обработки камня.

Ранее неандертальцы впечатлили ученых мастерством изготовления каменных инструментов.