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Неандертальцы поразили ученых мастерством изготовления каменных орудий

AAS: неандертальцы точно выверяли углы ударов при создании инструментов из камня
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journals.plos.org

Австралийские ученые из Университета Вуллонгонга совершили открытие, переворачивающее представления о технологиях каменного века. Оказалось, что неандертальцы владели продвинутыми техниками изготовления каменных орудий, демонстрируя тем самым сложные когнитивные способности. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences (AAS).

В ходе эксперимента специалисты создали заготовки из особого стекла, точно имитирующего свойства доступных неандертальцам камней. Затем команда применила пневматическую систему для нанесения ударов под строго контролируемыми углами.

Полученные результаты поразили научное сообщество. Оказалось, что даже незначительное изменение угла удара молотка (от 0 до 20 градусов) существенно влияло на характеристики получаемых отщепов. Перпендикулярные удары создавали более массивные и толстые фрагменты, в то время как косые удары позволяли получать изящные, заостренные изделия.

Открытие опровергает преобладающую в археологии точку зрения, согласно которой форма каменных орудий определялась исключительно структурными особенностями исходного материала. Теперь становится ясно, что неандертальцы обладали глубоким пониманием технологии обработки камня и могли сознательно варьировать технику в зависимости от желаемого результата.

Особое значение имеет тот факт, что применение разных углов удара требовало от древних мастеров развитых моторных навыков, способности к планированию и готовности идти на расчетный риск. Ошибка в технике могла привести к порче заготовки, что свидетельствует о высоком уровне мастерства неандертальских умельцев.

Очевидно, что когнитивные способности неандертальцев были значительно сложнее, чем считалось ранее, приближаясь по уровню развития к Homo sapiens, отметили исследователи.

Ранее в России нашли древнейший в Европе наконечник костяного копья, сделанный неандертальцами.

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