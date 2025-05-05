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Ученые выявили неожиданную причину природных катаклизмов

CAS: пыльца и бактерии вызывают сильные снегопады
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Depositphotos

Ученые Швейцарской высшей технической школы Лозанны выяснили, что биологические частицы в воздухе — такие как пыльца, бактерии и растительные остатки — играют ключевую роль в образовании льда в облаках и, как следствие, в выпадении осадков и развитии экстремальных погодных явлений. Работа опубликована в журнале Climate and Atmospheric Sciences (CAS).

«Образование льда в облаках приводит к большей части осадков на планете. Лед падает быстрее капель воды, а интенсивное его образование связано с ливнями и метелями», — объяснил профессор Афанасиос Ненес, руководитель исследования.

Он подчеркнул: по мере потепления климата количество биочастиц в атмосфере растет, а значит, их роль в моделировании погоды и климата становится все важнее.

Исследование проводилось в горах Хелмос на юге Греции. Ученые собирали пробы воздуха и наблюдали, как с восходом солнца из лесов поднимаются пыльца, споры грибов, бактерии и растительная пыль. К полудню их концентрация достигает максимума — и в это же время наблюдается пик частиц, вызывающих образование льда в облаках.

«Мы видим четкую взаимосвязь между биологическими частицами и способностью вызывать замерзание в облаках. Это означает, что они напрямую влияют на выпадение осадков», — отметил соавтор исследования Кунфен Гао.

Сейчас команда проводит второй, еще более масштабный этап проекта. Используя радары, лидары, беспилотники и аэростаты, исследователи пытаются понять, какие именно биочастицы наиболее эффективно вызывают образование льда в облаках.

Собранные данные помогут не только улучшить модели погоды и климата, но и усовершенствовать алгоритмы спутников наблюдения, включая данные нового спутника EarthCare Европейского космического агентства.

Ранее ученые выяснили, что таяние вечной мерзлоты в Якутии несет угрозу климату и здоровью населения.

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