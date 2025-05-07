Нейробиологи раскрыли механизм перестройки мозга во время обучения

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершила прорыв в понимании того, как мозг перестраивается в процессе обучения. Открытие выявило ключевую роль взаимодействия между таламусом и корой головного мозга в формировании новых навыков. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Традиционно считалось, что моторное обучение в основном происходит в первичной моторной коре (М1). Однако новое исследование показало, что критически важную роль играет таламокортикальный путь — «коммуникационный мост» между таламусом и корой.

Ученые обнаружили, что в процессе обучения не просто меняется активность нейронов, но и физически перестраиваются связи между этими областями мозга.

Используя инновационные методы визуализации и новый аналитический инструмент ShaReD (Shared Representation Discovery), разработанный специально для этого проекта, специалисты смогли проследить, как таламус избирательно активирует определенные группы нейронов в коре, отвечающие за изучаемое движение, одновременно подавляя «ненужные» нейронные цепи.

«Это похоже на настройку оркестра: таламус выступает в роли дирижера, который точно знает, какие инструменты (нейроны) должны играть в данный момент», — объяснил профессор Такаки Комияма, руководитель исследования.

Открытие имеет важное значение для разработки новых методов лечения неврологических расстройств и реабилитации после травм мозга. Понимание механизмов нейропластичности может помочь в создании более эффективных нейропротезов и методик восстановления утраченных навыков.

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