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В «Роскосмосе» оценили опасность падения станции «‎Космос-482» на Землю

«Роскосмос»: вероятность ущерба от падения станции «‎Космос-482» на Землю крайне мала
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buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Падение выведенной из эксплуатации советской автоматической межпланетной станции (АМС) «‎Космос-482» на Землю, которое ожидается 9-10 мая, вряд ли способно нанести ущерб. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

Там отметили, что за ситуацией следят как российские, так и зарубежные специалисты.

По данным баллистических расчетов, «‎Космос-482» должен войти в плотные слои атмосферы в период с 9 по 10 мая. В «Роскосмосе» рассказали, что диаметр аппарата составляет около метра, масса — менее 500 кг, это почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», в котором экипаж возвращается на Землю.

Кроме того, по данным «Роскосмоса», на орбите летает множество отработавших летательных аппаратов, и большой опасности они не представляют.

«Фактически, на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой — весом более 500 кг. Мы можем наблюдать их в темное время суток в виде «падающих звезд». Случаи причинения материального ущерба единичны», — сказали в «Роскосмосе».

Там также добавили, что в результате падения объектов не зафиксировано ни одного пострадавшего.

1 мая сообщалось, что АМС«Космос-482» может упасть на Землю в период с 7 по 13 мая.

Ранее ученые выяснили, что аналогичные Земле планеты есть примерно у каждой 300-й звезды, подобной Солнцу.

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