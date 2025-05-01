Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый предупредил, что в мае на Землю упадет «Космос-482»

Астроном Макдауэлл: в мае на Землю упадет АМС «Космос-482»
close
Freepik

Выведенная из эксплуатации советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482» может упасть на Землю в период с 7 по 13 мая. Об этом пишет в своем блоге астроном Джонатан Макдауэлл.

По его данным, объект размером с автомобиль «вполне может пережить вход в атмосферу и достичь поверхности Земли», написал он в своем блоге.

«В таком случае, я ожидаю, что у него будет шанс врезаться в кого-то один на несколько тысяч», — сказано в посте.

Запущенный в марте 1972 года СССР зонд «Космос-482» был отправлен для сбора данных с негостеприимной поверхности Венеры. Однако из-за неисправности одного из ракетных ускорителей межгалактическая разведывательная машина осталась на орбите Земли.

27 апреля сообщалось, что международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие – планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км). Обнаруженная экзопланета относится к классу «суперземель» – планет, промежуточных по массе между Землей и Нептуном.

Ранее ученые выяснили, что аналогичные Земле планеты есть примерно у каждой 300-й звезды, подобной Солнцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами