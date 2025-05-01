Ученый предупредил, что в мае на Землю упадет «Космос-482»

Выведенная из эксплуатации советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482» может упасть на Землю в период с 7 по 13 мая. Об этом пишет в своем блоге астроном Джонатан Макдауэлл.

По его данным, объект размером с автомобиль «вполне может пережить вход в атмосферу и достичь поверхности Земли», написал он в своем блоге.

«В таком случае, я ожидаю, что у него будет шанс врезаться в кого-то один на несколько тысяч», — сказано в посте.

Запущенный в марте 1972 года СССР зонд «Космос-482» был отправлен для сбора данных с негостеприимной поверхности Венеры. Однако из-за неисправности одного из ракетных ускорителей межгалактическая разведывательная машина осталась на орбите Земли.

27 апреля сообщалось, что международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие – планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км). Обнаруженная экзопланета относится к классу «суперземель» – планет, промежуточных по массе между Землей и Нептуном.

Ранее ученые выяснили, что аналогичные Земле планеты есть примерно у каждой 300-й звезды, подобной Солнцу.