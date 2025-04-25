Назван способ гарантированно отсрочить старость

Чтобы гарантированно отсрочить старость, нужно дозированно активировать теломеразу. Это фермент, который поддерживает длину теломер — концевых участков хромосом, при сокращении которых организм стареет. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговского Университета), главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Ольга Ткачева.

Хромосомы — это структуры внутри клеток, которые содержат гены. Они находятся в ядре клетки и выступают в роли инструкции для роста и развития организма с момента его зачатия. На концах каждой хромосомы расположены теломеры — короткие повторяющиеся участки ДНК. Каждый раз, когда клетка делится, теломеры становятся чуть короче. Тогда клетка перестает делиться и впадает в «спячку», известную как клеточное старение. Именно таким образом наши органы и ткани теряют молодость.

«Теломеры — это своего рода «запас прочности» клетки. Пока они есть, клетка может делиться и функционировать. Но как только этот ресурс исчерпан — клетка стареет. Теломераза — один из ферментов, который может вернуть ей шанс на новую жизнь. Он, восстанавливая теломеры, дает клетке шанс на новую жизнь. Его работа поистине ювелирна: с помощью встроенной РНК-матрицы он достраивает концы хромосом, возвращая им утраченную длину. Теломераза работает как молекулярный часовщик, исправляющий стрелки, чтобы они снова начали отсчет», — рассказала Ткачева.

Чтобы приостановить старение, ученые могут дозированно активировать этот фермент.

«Эксперименты на мышах уже показали: если теломеразу активировать строго дозированно, это может замедлить старение, восстановить ткани, даже продлить жизнь. У животных улучшалась память, сердце работало лучше, иммунная система крепла. И все это — без всплеска опухолевой активности. Но есть и обратная сторона. Чем чаще клетка делится, тем больше вероятность ошибки в ДНК. Особенно это касается кроветворной и эпителиальной тканей. Именно здесь с возрастом накапливаются мутации, часть из которых может запускать опухолевые процессы», — отметила специалист.

На длину теломер влияет и образ жизни. Стресс, неправильное питание, курение и отсутствие физической активности ускоряют их укорочение. Зато здоровые привычки, такие как полноценный сон, сбалансированное питание, богатое овощами и омега-3, регулярная физическая активность и практики снижения стресса (например, медитации), благоприятно отразятся на длине теломер.

«Возможно, уже в ближайшие десятилетия появятся лекарства, способные безопасно активировать теломеразу в нужных клетках, не давая старости взять верх. Пока же теломераза остается на весах — с одной стороны, она обещает бессмертие клетке, с другой — таит в себе угрозу развития рака. Балансировать между этими полюсами — задача современной науки», — заключила специалист.

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