Физики совершили крупный прорыв в работе над универсальной «теорией всего»

Финские ученые из Университета Аалто объявили о прорыве в одной из сложнейших задач современной физики — объединении гравитации с другими фундаментальными силами природы. Их открытие может стать ключом к созданию единой физической теории, описывающей все процессы во Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Reports on Progress in Physics (RPP).

На протяжении более ста лет физики безуспешно пытались примирить две несовместимые теории: квантовую механику, объясняющую мир элементарных частиц, и общую теорию относительности Эйнштейна, описывающую гравитацию в космических масштабах.

В новом исследовании команда предложила новый подход, описывающий гравитацию как калибровочное поле — подобно электромагнитному полю в Стандартной модели физики частиц.

Калибровочное поле описывает взаимодействие между частицами через обмен переносчиками сил. Например, в электромагнитном поле такой частицей-переносчиком служит фотон.

Хотя работа носит фундаментальный характер, ее последствия могут быть колоссальными. Как отмечают ученые, даже теория относительности Эйнштейна когда-то казалась абстрактной, а сегодня лежит в основе технологий GPS.

Новая теория может проложить путь к разгадке природы черных дыр и созданию квантовых гравитационных сенсоров.

Ранее ученые предложили модель черной дыры без сингулярности, нарушающей известные законы физики.