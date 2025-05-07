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Созерцание искусства улучшает абстрактное мышление, доказали ученые

ESA: регулярные походы в музеи улучшают абстрактное мышление на 25%
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Global Look Press

Британские ученые из Кембриджского университета обнаружили конкретное влияние художественных произведений на когнитивные способности. Оказалось, что созерцание искусства стимулирует абстрактное мышление. Исследование опубликовано в научном журнале Empirical Studies of the Arts (ESA).

В эксперименте задействовали 187 человек. Их пригласили посетить выставку керамики в художественной галерее Кеттлс-ярд в Кембридже.

Участников случайным образом разделили на две группы: группу «красоты» попросили активно рассмотреть и оценить красоту каждого увиденного ими керамического предмета, в то время как вторая группа просто сопоставляла линейный рисунок предмета с самим произведением искусства.

Затем всех добровольцев протестировали на то, как и в каком виде они обрабатывают информацию — более практическом или абстрактном.

Результаты показали, что люди из группы эстетической оценки превзошли обычных зрителей по показателю абстрактного мышления на 14%. А среди увлекающих искусством участников рост составил 25%.

«Сосредоточение на красоте искусственно создает психологическую дистанцию. Это позволяет выйти за рамки конкретного мышления, характерного для повседневных задач и цифровых устройств», — объяснила профессор Симона Шналл.

Авторы открытия подчеркнули, что регулярное посещение музеев может стать когнитивной тренировкой, а художественное образование развивает мыслительные навыки.

Ранее ученые нашли связь между творческой гениальностью и трудным детством.

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